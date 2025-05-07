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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gerilimi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gerilimi Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırının savaş riskini artırdığını belirterek, gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı ve saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan tarafından Pakistan'a düzenlenen saldırının topyekün bir savaş riskini ortaya çıkardığını belirterek, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekün bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz. Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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