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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hamas İddiasına Yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hamas İddiasına Yanıt
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Hamas yetkililerini ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Hamas yetkililerini ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, bir İsrail gazetesinde yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili iddiaya dair yazılı açıklama yaptı. Keçeli, "Bir İsrail gazetesinde yer alan, Sayın Bakanımızın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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