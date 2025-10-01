Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'ye Yapılan Saldırıya Sert Cevap

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal eden bir terör eylemi olduğunu bildirdi. Ayrıca, İsrail hükümetinin uyguladığı politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı : Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
