Dışişleri Bakanlığı'ndan Dr. Sadık Ahmet'in Vefatının 28. Yıl Dönümü Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin lideri olduğu ve hak arama mücadelesinde destekçi olmaya devam edeceklerine vurgu yapıldı.