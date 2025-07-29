Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki Sel Felaketine Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Halk Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.