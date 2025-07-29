Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki Sel Felaketine Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Halk Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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