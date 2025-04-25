Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Benin'in kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 50'den fazla askerin hayatını kaybettiğini belirterek saldırıyı kınadı ve taziyelerini sundu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Benin'in kuzeyinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Benin'in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısında 50'den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika