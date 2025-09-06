Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'ye Saygı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için vefatının yıldönümünde bir açıklama yaptı ve masum sivillere yönelik saldırıları kınadı.

DİŞİLERİ Bakanlığı, "6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dişileri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.