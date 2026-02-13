Haberler

Dışişleri'nden, AP'nin kabul edilen Türkiye'ye yönelik kararlarına tepki

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların reddedildiğini açıkladı. Türkiye'nin Suriye'deki rolünün göz ardı edildiğini belirten bakanlık, AP'yi yapıcı adımlar atmaya davet etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul dilen kararlarda Türkiye'yi hedef alan asılsız iddialarının tümüyle reddedildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. 'Kuzeydoğu Suriye'deki durum' konulu karar, Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu'na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz. Öte yandan, 'Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi' konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez. Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu'nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

