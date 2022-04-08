Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ateşkes' çağrısı - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ateşkes' çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ateşkes' çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulmasının yol açtığı can kayıpları ve yalanmaların üzüntüyle karşılandığını belirterek, bir an önce ateşkes ilan edilerek savaşa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulmasının yol açtığı can kayıpları ve yalanmaların üzüntüyle karşılandığını belirterek, bir an önce ateşkes ilan edilerek savaşa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Kramatorsk, Ukrayna, Ateşkes, Politika, Haberler

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