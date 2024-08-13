Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın tırmanmayı artıracak bir kışkırtmadır

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesinin Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgedeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." - ANKARA