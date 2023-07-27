Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın nedeniyle İsrail'i kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınadığını açıkladı. İsrail makamlarının gerginliği tırmandırmaması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın nedeniyle İsrail'i kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA