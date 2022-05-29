Dışişleri Bakanlığı: "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: 'Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir'

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Milletvekili İsrail Aksa Politika Haberler

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