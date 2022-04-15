Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika