Dışişleri Bakanlığı: &quot;Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz&quot; - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: 'Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Lübnan'da bugün (15 Mayıs) yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için, yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak, Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdürecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Mayıs, Politika, Haberler

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