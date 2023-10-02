Dışişleri Bakanlığı Kudüs'teki Saldırıları Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Bakanlık, saldırıların kabul edilemez olduğunu ve İsrail Hükümeti'nden gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, " Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz.

Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz."