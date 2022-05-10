Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Kongo, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title