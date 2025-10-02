Haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde...

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." - ANKARA

