Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika