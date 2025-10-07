Haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı." - ANKARA

