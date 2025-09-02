Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma...
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin- Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika