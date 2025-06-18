Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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