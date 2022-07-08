Dışişleri Bakanlığı: "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA
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