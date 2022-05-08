Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel Kentinde "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel Kentinde "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, 23 Nisan, İsviçre, Çocuk, Politika, Haberler

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