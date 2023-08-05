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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki PKK destekçilerinin provokasyonunu kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle kınadı. İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm'de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika

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