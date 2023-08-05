Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te PKK Propagandasını Kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stokholm'de PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı slogan atmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz" denildi.