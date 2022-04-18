Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi.Türkiye'nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika