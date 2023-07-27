Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrailli radikal yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskına tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrailli radikal yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya dün yaptığı baskına tepki gösterdi. Bakanlık'tan bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz."