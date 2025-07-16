Dışişleri Bakanlığı : " İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika