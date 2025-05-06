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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Saldırıları Barış ve İstikrarı Tehdit Ediyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Saldırıları Barış ve İstikrarı Tehdit Ediyor
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen'deki saldırılarını kınayarak, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme kararının bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Türkiye, Orta Doğu'daki barış çabalarına devam ediyor.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür. Uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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