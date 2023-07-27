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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınadığını açıkladı. Bakanlık, İsrail makamlarını gerginliğin tırmanmaması için gerekli önlemleri almaya davet etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

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