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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Harem-i Şerif baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Harem-i Şerif baskınını kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir eylem olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı : "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı İsrail Politika Haberler

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