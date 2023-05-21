Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Harem-i Şerif baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir eylem olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.