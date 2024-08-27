Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki TRT mensuplarına yönelik saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de TRT mensuplarına yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA