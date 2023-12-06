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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararını kınadı. İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa etme planı kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin, "İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." denilerek İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa edilmesine yönelik planının onaylamasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemlerinin, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İsrail'in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir."

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Politika

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