Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

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