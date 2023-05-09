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Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : "İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Politika Haberler

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