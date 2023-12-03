Dışişleri Bakanlığı İsrail'e Tepki Gösterdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" tepkisinde bulundu.

Sözcü Keçeli, yaptığı yazılı cevaplamada, "İsrail- Filistin sorununun geçmişinde de gördüğümüz üzere, İsrail, Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe; kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacaktır. Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumu, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemleri yatmaktadır. İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" dedi.