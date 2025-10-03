Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de Rehin Tutulan Türk Vatandaşları İçin Tahliye Çalışmalarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Küresel Sumud Filosunda bulunan ve İsrail tarafından rehin alınan Türk vatandaşlar hakkında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Keçeli, "Öncelikle Sumut Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyuna dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini ifade etmek istiyorum. Biz, gelişmeleri Filo'yla ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve kriz masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti. Filo'da vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eş güdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler. Bu temaslarımız neticesinde de bildiğiniz gibi ortak bir açıklama yapılmasını sağladık. Bu açıklamada İsrail'e katılımcı kimselerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması yönünde güçlü bir uyarıda bulunurdu. Bildiğiniz üzere bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetlerimizle insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler" dedi.

Filo'da bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili soru üzerine Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filo'nun avukatları ve diğer ilgili ülke büyükelçilikleriyle de eş güdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgileri de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık. Filo'da yer alan vatandaşlarımız diğer ülke aktivistleriyle beraber 2 Ekim tarihinde Aşot Limanı'nda karaya çıkarıldılar bildiğiniz gibi. Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler. Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımıza ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Yaklaşık 8 saattir konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor" diye konuştu.

Filo'da bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Keçeli, "Geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz. Bu planlar arasında vatandaşlarımızın yarın yani cumartesi günü öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmesi de var. Biz en etkin şekilde bu süreç nasıl tamamlanır bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu yönde yoğun bir mesai yürütüyoruz. Arkadaşlarımız konuyu hem yerel makamlar nezdinde takip ediyorlar hem de Türkiye'deki ilgili makamlarla ilgili kurumlarla koordinasyonumuz sürüyor. İnşallah gelişmeler netlik kazandıkça kamuoyumuzu bu konuda bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'den tahliye için diğer ülkelerden Türk Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçen ülkelerle ilgili soru üzerine Keçeli, "Evet oldu. Biz biliyorsunuz geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız. Örneğin Malezya makamları bugün bizimle temas sağladılar ve böyle bir ricada bulundular. Biz de elimizden geleni bu konuda yapıyoruz" dedi. - ANKARA