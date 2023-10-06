Dışişleri'nden 'SİHA' açıklaması; operasyonu etkilemedi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürülmesine ilişkin, "Söz konusu hadise, PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, Türkiye'nin meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak kapsamlı operasyonlar başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, dün Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında 3'üncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."