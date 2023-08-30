Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Gabon'da meydana gelen gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gabon'da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.