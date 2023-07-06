Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya ve İsveç'in terörizmle mücadele adımlarını gözden geçirecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, bugün Brüksel'de yapılacak 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısında, Finlandiya ile İsveç'in terörizmle mücadelede attıkları adımların gözden geçirileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin de katılımlarıyla bugün Brüksel'de yapılacağı belirtildi. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın yer aldığı kaydedilerek, "Toplantıda, 14 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında 'Üçlü Muhtıra' temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecektir" denildi.