Dışişleri Bakanlığı: Federal çözüm artık Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmıyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta iki kesimli federal çözüm önerisine ilişkin, "Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ın, raporlarını takdim ettiği istişarelerin ardından, BM Güvenlik Konseyi'nce Kıbrıs konusunda açıklama yapıldığı belirtildi. Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin açıklaması hakkında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) açıklamasını tümüyle desteklediği kaydedilerek, "BM Güvenlik Konseyi'nin sahadaki gerçeklerden kopuk bir şekilde, Kıbrıs Türk tarafının desteğini çekmiş olduğunu açıkça ortaya koyduğu, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü görülmektedir. Federal çözüm hedefinin artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri'nin raporlarını temel almaktan giderek uzaklaşan bu tavrı, Kıbrıs'ta bir çözümü teşvik etmek yerine Rum tarafının Ada'nın kadim ve asli ortak sahibi Kıbrıs Türklerini yok sayan uzlaşmaz tavrını körüklemektedir. Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs Türklerinin geçmişte üzerinde durulan çözüm modelinden desteğini çektiğini anlamasını bekliyoruz" denildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Taraflar, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, açıklık, esneklik ve tavize açık bir şekilde, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli" denildi.