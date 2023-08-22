Dışişleri Bakanlığı Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü için Mesaj Yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2019 yılında ilan edilen Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakanlık, 22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 'Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bu temelde işlenen ancak kimi ülkelerde ifade özgürlüğü öne sürülerek müsamaha gösterilen nefret suçları, toplumsal barış ve huzur ile evrensel demokratik değerlere yönelik en büyük tehditlerden birini teşkil etmektedir. İfade özgürlüğü demokrasinin temel taşı olmakla birlikte, nefret yaymak için kullanılamaz. İslam karşıtlığı da dünyanın dört bir yanında Müslümanların, nefret söylemine, saldırılara ve kutsal değerlerine hakarete maruz kaldığı bir boyuta ulaşmıştır. Ocak ayından bu yana Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin bir salgın gibi yayılması ve sıklıkla görülen camilere yönelik saldırılar, din veya inanç temelli hoşgörüsüzlüğün ulaştığı dehşet verici boyutu gözler önüne sermektedir. Geçmiş tecrübeler, gerekli adımların zamanında atılmaması ve yasal düzenlemeler gözden geçirilerek etkin şikayet ve takip mekanizmalarının tesis edilmemesi halinde, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemlerinin şiddet ve terör eylemlerine yol açabildiğini çok acı bir şekilde göstermiştir. İnsan hakları ile temel özgürlüklerin özünü ihlal eden ve yalnızca hedef aldıkları grupları değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu temayül ve eylemlerle etkin şekilde mücadele için, uluslararası toplumun ortak bir irade çerçevesinde çabalarını birleştirmesi gerekmektedir. Türkiye, bu hususta, sorunun çözümüne katkı sunmak isteyen tüm ülke ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırdır.'

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2019 yılında ilan edilen Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakanlık, 22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bu temelde işlenen ancak kimi ülkelerde ifade özgürlüğü öne sürülerek müsamaha gösterilen nefret suçları, toplumsal barış ve huzur ile evrensel demokratik değerlere yönelik en büyük tehditlerden birini teşkil etmektedir. İfade özgürlüğü demokrasinin temel taşı olmakla birlikte, nefret yaymak için kullanılamaz. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının günümüzdeki en yaygın şekillerinden biri olan İslam karşıtlığı da dünyanın dört bir yanında Müslümanların, nefret söylemine, saldırılara ve kutsal değerlerine hakarete maruz kaldığı bir boyuta ulaşmıştır. Ocak ayından bu yana Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin bir salgın gibi yayılması ve sıklıkla görülen camilere yönelik saldırılar, din veya inanç temelli hoşgörüsüzlüğün ulaştığı dehşet verici boyutu gözler önüne sermektedir. Geçmiş tecrübeler, gerekli adımların zamanında atılmaması ve yasal düzenlemeler gözden geçirilerek etkin şikayet ve takip mekanizmalarının tesis edilmemesi halinde, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemlerinin şiddet ve terör eylemlerine yol açabildiğini çok acı bir şekilde göstermiştir. İnsan hakları ile temel özgürlüklerin özünü ihlal eden ve yalnızca hedef aldıkları grupları değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu temayül ve eylemlerle etkin şekilde mücadele için, uluslararası toplumun ortak bir irade çerçevesinde çabalarını birleştirmesi gerekmektedir. Uluslararası platformlarda bu amaçla yürütülen girişim ve süreçlere öncülük eden ve etkin katkı sağlayan ülkemiz, bahse konu olan eylemlerin ardında yatan esas sebeplerin ele alınması dahil bu sorunun her boyutuyla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, bu hususta, sorunun çözümüne katkı sunmak isteyen tüm ülke ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırdır."

Din veya inanç temelli şiddetin önüne geçilmesi için Türkiye'nin üyesi olduğu tüm uluslararası kuruluşların özellikle İslam karşıtlığı konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini, yapılan çalışmaların özenle takip edileceğinin altını çizen Dışişleri Bakanlığı, "Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kutsal kitaplara yönelik saldırıları 'dini nefret' ve 'uluslararası hukukun ihlali' olarak tanımlayan tarihi kararların ülkemizin de katkılarıyla kabul edilmesi Türkiye'nin bu konudaki aktif ve yapıcı tutumunu ortaya koymaktadır. Ülkemiz, bu kararlar dahil, üyesi olduğu uluslararası kuruluşların konuyla ilgili müktesebatının ilerletilmesi ve bilhassa İslam karşıtı nefret suçlarının işlendiği ülkelerce uygulanmasının takibi konusundaki çabalarını sürdürecektir. Bu vesileyle, din veya inanç temelli tüm ırkçı eylemleri ve nefret suçlarını en güçlü şekilde kınıyor, bu eylemlerin mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor ve bu eylemler sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA