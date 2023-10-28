Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle kutlama paylaşımı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun! 81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.