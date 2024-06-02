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Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk muhabirine saldırıyı kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınadı. ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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