DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BAĞDAT'TAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN TARAFLARA 'İTİDAL' ÇAĞRISI YAPTI - Haberler

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BAĞDAT'TAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN TARAFLARA 'İTİDAL' ÇAĞRISI YAPTI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BAĞDAT'TAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN TARAFLARA 'İTİDAL' ÇAĞRISI YAPTI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, " Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesini ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni ediyoruz. Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Bağdat Irak Politika Güncel Haberler

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