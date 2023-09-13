Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporunu Eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye Raporu hakkında Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu olduğunu belirterek, raporun AB'nin geleceğine ilişkin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı : (Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye Raporu hakkında) Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB'ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.