Dışişleri Bakanlığı: "Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanlar karşılıklı olarak serbest bırakıldı" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanlar karşılıklı olarak serbest bırakıldı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: 'Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanlar karşılıklı olarak serbest bırakıldı'

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanların karşılıklı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanların karşılıklı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan yedinci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 13 Haziran 2022 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Türkiye El Bab Suriye Politika Haberler

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