Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine kız çocuklarının eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine kız çocuklarının eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine kız çocuklarının eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi esas itibariyle bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisidir. Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Afgan, Politika, Haberler

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