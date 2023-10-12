Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Suriye'deki terör örgütleriyle angajmanını sonlandırmaya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında "Ulusal Acil Durum" başlığı ile yayınlanan Başkanlık Kararnamesinin yinelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD'nin Suriye bağlamındaki Başkanlık Kararnamesinin yenilenmesi hakkındaki soruya verdiği cevapta, "ABD Başkanınca yinelenen bu Kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine darbe vurmuş ve bunları sınırlarımızdan uzaklaştırmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır" ifadelerini kullanan Bilgiç, "Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi. - ANKARA