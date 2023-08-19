Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi GKRY'ye silah ambargosunu uzatmasını kınamıştır

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararını kınamıştır.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA