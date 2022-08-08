Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak...

Dışişleri Bakanlığı: 'ABD'nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz.

 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı : "ABD'nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz." - ANKARA

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